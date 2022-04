Calciomercato Milan – Nuovi contatti con l’agente di Botman: il punto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra il Milan e gli agenti di Sven Botman

Nonostante il Milan sia totalmente concentrato sul finale di stagione, con Scudetto e Coppa Italia che sono gli obiettivi dichiarati, il mercato dei rossoneri è entrato pienamente nel vivo. Franck Kessié, infatti, avrebbe già firmato per il Barcellona, così come Divock Origi sembrerebbe essere promesso sposo proprio del Milan. Non è tutto, in quanto Alessio Romagnoli sembrerebbe essere vicino alla Lazio, dunque il papabile sostituto del difensore di Anzio sarebbe Sven Botman.