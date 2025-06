Calciomercato Milan, conferme su Leoni: la reale richiesta. Contropartite ...

Arrivano numerose conferme in merito all'interesse del Milan per Giovanni Leoni: e spunta anche la richiesta del Parma. Le contropartite ...

Nelle ultime ore si è parlato del forte interesse del Milan per Giovanni Leoni, talento del Parma, ed è emersa anche la reale richiesta del club crociato. Dopo l'indiscrezione giunta da 'La Gazzetta dello Sport' qualche giorno fa, la conferma arriva da 'Football Italia', sul cui sito appare un articolo a firma di Alfredo Pedullà. L'esperto di calciomercato di 'Sportitalia' ha spiegato come la società emiliana non sia disposta ad accettare offerte sotto i 25 milioni di euro. No, inoltre, a contropartite in aggiunta a 15 milioni di euro.