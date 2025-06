Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: anche due inglesi su Leoni

Uno dei giocatori più richiesti in questo calciomercato, obiettivo anche del Milan, è Giovanni Leoni, difensore giovanissimo del Parma, classe 2006. La stagione al Parma è stata da protagonista assoluto e tutti l'hanno notato, ovviamente. Non solo in Italia, ma anche all'estero, dove è finito nel mirino di due squadre inglesi. Infatti, non solo le tre grandi italiane lo hanno come obiettivo. In questo momento i nerazzurri sembrano in vantaggio, con il Milan in rincorsa e comunque speranzoso.