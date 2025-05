Joao Felix è ormai in rottura con il Milan e lascerà il club al termine della stagione: intanto spunta una pretendente a sorpresa

Ormai sembra piuttosto chiara la rottura tra il Milan e Joao Felix, con cui il feeling non c'è quasi mai stato, e attenzione all'interesse della pretendente a sorpresa. Il portoghese, arrivato in rossonero con grandi aspettative nel corso della sessione invernale di calciomercato, ha subito lasciato il segno con la Roma in Coppa Italia. Poi, però, una serie di prestazioni insufficienti e sottotono, con la scelta di Sérgio Conceicao di dargli sempre un'ulteriore chance. Nelle ultime settimane ha perso ulteriore spazio rispetto ai compagni di squadra e sembra certo il suo addio a fine anno.