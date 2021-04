Calciomercato Milan – Commisso chiede 60 milioni di euro per Vlahovic

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha deciso: per vendere Vlahovic ci vogliono 60 milioni di euro, il Milan è avvisato

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio su 'grandhotelcalciomercato.com', Rocco Commisso avrebbe stabilito il prezzo di mercato di Dusan Vlahovic. Il serbo, da tempo un obiettivo di mercato del Milan alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione, sta disputando un grandissimo campionato. Per l'attaccante viola, infatti, si contano ben 17 gol quest'anno in 32 partite, più 2 assist forniti ai suoi compagni di squadra. Il presidente della Fiorentina, però, chiede una cifra molto elevata per cedere il suo gioiello: 60 milioni di euro. Visto il cartellino, non sarà sicuramente facile far vestire la maglia rossonera al centravanti che ha come idolo un altro milanista: Zlatan Ibrahimovic. Intanto Pioli oggi ha parlato in conferenza stampa: leggi le sue parole.