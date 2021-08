Calciomercato Milan – Colpo Yacine Adli: segui con live la sua giornata

Le ultime sul calciomercato del Milan: Yacine Adli sta per diventare un nuovo giocatore rossonero. Segui con noi LIVE la sua giornata

Il Milan effettua un nuovo colpo di calciomercato. Maldini e Massara hanno perfezionato l'acquisto di Yacine Adli (SCOPRI CHI E' IN QUESTA SCHEDA) centrocampista classe 2000. Il club rossonero e il Bordeaux avrebbero trovato un accordo sulla base di 10 milioni di euro. La novità, però, è che Adli non vestirà subito la maglia rossonera: il giocatore, infatti, resterà fino al termine della stagione. Il francese, n ogni caso sta arrivando in questi minuti a Milano per la firma del contratto e per sostenere le visite mediche. Segui con noi live la sua giornata,