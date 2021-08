Calciomercato Milan – Chi è Yacine Adli: ruolo, prezzo e skills (VIDEO)

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Nonostante la presenza in quel reparto di giocatori come Bennacer, Kessié e Tonali, il club di via Aldo Rossi è al lavoro per regalare a Stefano Pioli un altro calciatore. Tommaso Pobega, infatti, potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito ed è proprio per questo motivo che i rossoneri hanno puntato gli occhi su Yacine Adli. Conosciamo meglio il francese, in forza al Bordeaux.