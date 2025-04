Calciomercato Milan, colpo McAtee dal Manchester City? Ecco la verità

Nelle ultime ore è emersa una voce secondo cui il Milan sarebbe interessato a James McAtee, talento del Manchester City. I rossoneri, infatti, in vista della prossima stagione potrebbero cambiare qualcosa a centrocampo. Ismael Bennacer non è certo di rimanere e potrebbe essere comunque riscattato dal Marsiglia. Yacine Adli potrebbe subire lo stesso destino con la Fiorentina o addirittura andare via. Anche Yunus Musah non è assolutamente sicuro di restare in rossonero. Per questo motivo ci potrebbero essere dei movimenti anche in entrata e qualche profilo giovane potrebbe fare comodo.