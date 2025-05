Calciomercato Milan, colpo dalla Bundesliga? Si punta l’attaccante

Calciomercato Milan , in attacco restano tantissimi dubbi. Camarda potrebbe partire in prestito col Monza in prima fila. Tutto potrebbe dipendere dal nuovo direttore sportivo. Gimenez , dopo il grande investimento invernale, dovrebbe restare e poi? Jovic è in scadenza così come è in scadenza il prestito secco di Tammy Abraham. Ecco un possibile colpo.

Calciomercato Milan, altro colpo in attacco? Occhio al bomber della Bundesliga

Secondo quanto riportato dal sito CaughtOffside, il Borussia Mönchengladbach potrebbe essere costretto a cedere Tim Kleindienst nel caso in cui non riuscisse a qualificarsi per le competizioni europee. Ci sarebbe alcuni club della Premier League pronti a sborsare tra i 30 e i 35 milioni di euro per l’attaccante tedesco. Sul giocatore ci sarebbe anche il Milan, la Roma e il Bayern Monaco. In Inghilterra occhio al Tottenham e all'Erverton. Tim Kleindienst è un classe 1995 che ha segnato 16 gol con 9 assist in questa stagione in Bundesliga. Vedremo se farà davvero parte dei piani del calciomercato del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, chi scegliere tra Jimenez e Walker? Parlano i numeri>>>