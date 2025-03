Non si ferma mai il Milan, nonostante la sessione estiva di calciomercato sia ancora lontana, e nelle ultime ore sono emerse delle novità in merito all'interesse per Sebastian Szymanskidel Fenerbahce. L'attaccante polacco era stato accostato ai rossoneri circa un anno fa e addirittura sembrava che il Diavolo avesse fatto un paio di offerte per averlo per questa stagione. Poi, però, il ragazzo è rimasto in Turchia e anche il suo agente, Mariusz Piekarski, ha ribadito più volte come le voci su un suo possibile addio fossero infondate. Non solo, perché ha confermato come il classe 1999 si trovasse bene nella società anatolica.