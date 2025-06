"Oggi la Lazio ha un patrimonio di calciatori importante, quando sono arrivato non era così. La cessione di Milinkovic, di Luis Alberto, di Immobile, tre giocatori straordinari e importanti, ha fruttato 60 milioni di euro". Angelo Fabiani , direttore sportivo della Lazio, ha parlato di retroscena di calciomercato a LaLazioSiamoNoi. Un passaggio anche sul Milan e Nuno Tavares : "Oggi non a parole, ma con richieste formali ricevute da società, il parco giocatori supera i 300 milioni di euro".

Retroscena di mercato, il DS della Lazio: "Nuno Tavares non ceduto al Milan"

Fabiani e il retroscena su Nuno Tavares: "E parlo di Gila, Castellanos, Gigot, Rovella, Nuno Tavares che a gennaio non abbiamo ceduto al Milan per una cifra importante. Lo stesso vale per Romagnoli che ha richieste, così come Mandas e altri. L’elenco sarebbe lungo e noioso, questi sono giocatori che rappresentano un patrimonio per la società".