Calciomercato Milan – Cifre e durata del nuovo contratto di Rafael Leao

Rafael Leao è pronto a firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan: ecco quanto guadagnerà nei prossimi anni l'attaccante portoghese

Non è ancora arrivata l'ufficialità, ma tutto fa pensare che non ci dovrebbero essere particolari problemi per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Dopo l'incontro tra la dirigenza rossonera e Jorge Mendes, procuratore dell'attaccante portoghese, l'ex Lilla potrebbe mettere nero su bianco nei prossimi giorni. Secondo quanto riferisce 'calciomercato.com', il classe 1999 dovrebbe prolungare il suo contratto fino al 2026 e percepire uno stipendio da 4 milioni di euro all'anno. Un rinnovo tutto sommato meritato, con Leao che finalmente ha trovato la sua dimensione dopo due anni di alti e bassi.