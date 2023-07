Calciomercato Milan – Chukwueze legato alle cessioni | PM News

Il mercato del Milan ci ha riservato alcuni ottimi colpi come Pulisic, Loftus-Cheek, Sportiello, Romero e Reijnders. Eppure, i rossoneri continuano nella ricerca di quel jolly offensivo in grado di ricoprire più ruoli e, soprattutto, fare la differenza. Per questo motivo, uno dei nomi che girano maggiormente in orbita Milan è quello di Samuel Chukwueze, esterno del Villarreal.