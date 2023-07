Calciomercato Milan – Chukwueze firma oggi poi si allenerà a Milanello

Samuel Chukwueze, nuovo acquisto del Milan nel calciomercato estivo, firmerà in giornata un contratto di cinque anni con il Diavolo

Samuel Chukwueze diventerà ufficialmente, nelle prossime ore, il settimo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo. Un investimento durato oltre un mese è andato a buon fine dopo una lunga trattativa. Il giocatore nigeriano, classe 1999 , è arrivato ieri a Milano . Ha svolto le visite mediche con il club rossonero presso la clinica 'La Madonnina' poi ha ottenuto l'idoneità sportiva al 'Centro Ambrosiano'.

Calciomercato Milan: le giornate di Chukwueze

Nella mattinata odierna, ha ricordato il quotidiano romano, Chukwueze firmerà il contratto da 4 milioni di euro netti all'anno che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2028. Un'operazione di calciomercato in entrata costata, a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, la cifra di 20 milioni di euro di parte fissa più 8 di bonus. L'ormai ex giocatore del Villarreal prenderà la maglia numero 21 e in questi giorni si allenerà a Milanello. Nell'attesa che la squadra rientri dalla tournée negli U.S.A..