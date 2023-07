Calciomercato Milan – Attaccante, arriva la svolta in casa rossonera

Il Milan è assoluto protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri stanno rivoluzionando l'organico delle ultime stagioni. Tanti calciatori importanti sono andati via, altrettanti ne sono arrivati. Con la firma di Samuel Chukwueze, che arriverà in giornata, il Diavolo inserirà in rosa il settimo nuovo acquisto della gestione Giorgio Furlani - Geoffrey Moncada. E non è finita qui: tanto altro c'è ancora in cantiere!