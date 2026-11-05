Chiesa e il Milan: può essere l'occasione di mercato ideale a gennaio. I dettagli dell'affare

I rossoneri sfidano Inter, Lazio e Atalanta per Federico Chiesa. Tutti i numeri dell'ala del Liverpool e come cambierebbe il Milan di Amorim
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Continuano le voci sul calciomercato del Milan: visti i recenti infortuni di Chukwueze e di Saelemaekers a gennaio il club potrebbe pensare a delle occasioni e una di queste potrebbe portare a Federico Chiesa. L'ala italiana non sta giocando con il Liverpool di Iraola e potrebbe tornare in Italia a gennaio. Questo è quanto riporta Calciomercato.com: il suo contratto scade il 30 giugno 2028 e non ci sono al momento margini per un possibile rinnovo.
Federico Chiesa nel mirino delle italiane: le cifre su TransfermarktIl Liverpool appare intenzionato a lasciarlo andare già nella sessione invernale del mercato: dovrebbe però essere lo stesso Federico Chiesa a voler lasciare la Premier League. Secondo il sito tante squadre italiane lo starebbero monitorando da vicino: Inter, Lazio, Atalanta e Milan. Chiesa non ha avuto mai successo con il Liverpool anche per problemi fisici e per la concorrenza più che agguerrita nel ruolo.
In Italia troverebbe sicuramente più spazio: un campionato che conosce benissimo visti i suoi anni con la Juventus e con la Fiorentina. I suoi numeri storici parlano chiaro:
- Fiorentina: 34 gol e 26 assist con la maglia viola.
- Juventus: 32 reti e 24 assist con i bianconeri.
Classe 1997 potrebbe avere ancora qualche anno importante in carriera, infortuni permettendo: per il Milan potrebbe essere un'opportunità golosa di mercato, visto che il suo valore attuale secondo Transfermarkt è di 10 milioni di euro. Un investimento minimo per un calciatore che quando ha avuto la fiducia ed è stato bene fisicamente ha sempre fatto la differenza in Serie A.
La collocazione tattica di Chiesa nel modulo di Rúben AmorimCon Amorim potrebbe giocare in vari ruoli: con la difesa a tre potrebbe trovare spazio nei due trequartisti dietro la punta e anche come esterno di centrocampo molto aggressivo e offensivo, come Chukwueze appunto. Con la difesa a quattro sarebbe perfetto sia come ala offensiva, sia come trequartista o seconda punta del 4-4-2.
A livello di caratteristiche Chiesa ha tutto per fare bene nel calcio di Amorim: dribbling sullo stretto, grande tiro e applicazione tattica.
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