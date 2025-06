Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Radio Kiss Kiss'. Secondo quanto riferito il Milan, con il ritorno di Massimiliano Allegri, sarebbe particolarmente interessato a Federico Chiesa. Non solo, perché l'esterno italiano sarebbe stato offerto al club rossonero e lui stesso avrebbe aperto al trasferimento al Diavolo. La formula in tal senso sarebbe ancora da definire. Quanto al Napoli, anche i partenopei sarebbero ancora interessati all'ex Juventus, pur non essendo i pole position nella corsa all'arrivo in Italia del figlio d'arte.