Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan non è attivo sul fronte calciomercato soltanto per rinforzare la Prima Squadra guidata da Rúben Amorim in vista della seconda parte di Serie A. Anche l'area scout rossonera, infatti, è costantemente al lavoro per scovare — in Italia e nel mondo — giocatori giovani e giovanissimi che possano rappresentare dei potenziali 'craque' nel prossimo futuro. Tra i profili finiti sotto la lente d'ingrandimento di Via Aldo Rossi spicca ora il nome del talento colombiano José Escorcia.

Chi è José Escorcia: ruolo, caratteristiche e numeri in Colombia

Alla dirigenza rossonera, sempre secondo la 'rosea', nei giorni scorsi è stato proposto nuovamente il profilo di. Nato ila Cartagena de Indias, in Colombia, Escorcia è unmolto duttile che, all'occorrenza, può agire anche danonostante una struttura fisica non propriamente da gigante (di altezza).

In questa stagione, il giovane attaccante ha già messo a referto un gol in 5 partite disputate con la maglia dell'Under 20 dell'Atlético Nacional de Medellín nel campionato di Liga Dimayor II, la seconda divisione del calcio colombiano, attirando l'attenzione degli osservatori internazionali.

Il legame con l'agenzia AS1 di Amorim e il piano tra Milan Futuro e Primavera

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Un dettaglio tutt'altro che secondario riguarda la procura del giocatore: Escorcia è infatti rappresentato dall'agenzia, la stessa che cura gli interessi del tecnico rossoneroe di un altro obiettivo dichiarato del calciomercato invernale del Milan, il difensore dello Sporting LisbonaQualora il Milan decidesse di affondare il colpo già a gennaio su, il talento sudamericano — appena— entrerebbe a far parte del progetto del settore giovanile del club di Via Aldo Rossi, coordinato dal responsabile. Il percorso di crescita previsto in casa rossonera lo vedrebbe fare la spola tra ilallenato da misterin Serie D e ilguidato da mister