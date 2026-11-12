L'esterno offensivo classe 2009 dell'Atlético Nacional è stato proposto ai rossoneri tramite l'agenzia di Rúben Amorim: il piano tra Milan Futuro e Primavera
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Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan non è attivo sul fronte calciomercato soltanto per rinforzare la Prima Squadra guidata da Rúben Amorim in vista della seconda parte di Serie A. Anche l'area scout rossonera, infatti, è costantemente al lavoro per scovare — in Italia e nel mondo — giocatori giovani e giovanissimi che possano rappresentare dei potenziali 'craque' nel prossimo futuro. Tra i profili finiti sotto la lente d'ingrandimento di Via Aldo Rossi spicca ora il nome del talento colombiano José Escorcia.
Chi è José Escorcia: ruolo, caratteristiche e numeri in ColombiaAlla dirigenza rossonera, sempre secondo la 'rosea', nei giorni scorsi è stato proposto nuovamente il profilo di José Escorcia. Nato il 4 luglio 2009 a Cartagena de Indias, in Colombia, Escorcia è un esterno sinistro offensivo molto duttile che, all'occorrenza, può agire anche da punta centrale nonostante una struttura fisica non propriamente da gigante (176 centimetri di altezza).
In questa stagione, il giovane attaccante ha già messo a referto un gol in 5 partite disputate con la maglia dell'Under 20 dell'Atlético Nacional de Medellín nel campionato di Liga Dimayor II, la seconda divisione del calcio colombiano, attirando l'attenzione degli osservatori internazionali.
Il legame con l'agenzia AS1 di Amorim e il piano tra Milan Futuro e PrimaveraUn dettaglio tutt'altro che secondario riguarda la procura del giocatore: Escorcia è infatti rappresentato dall'agenzia 'AS1', la stessa che cura gli interessi del tecnico rossonero Rúben Amorim e di un altro obiettivo dichiarato del calciomercato invernale del Milan, il difensore dello Sporting Lisbona Gonçalo Inácio.
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