L'esterno offensivo classe 2009 dell'Atlético Nacional è stato proposto ai rossoneri tramite l'agenzia di Rúben Amorim: il piano tra Milan Futuro e Primavera

Daniele Triolo
- Milano
Analisi di Luigi Garlando e Marco Guidi de 'La Gazzetta dello Sport' nel podcast 'La Tripletta' sul Milan di Rúben Amorim

Il Milan di Amorim può puntare allo Scudetto? Occhio a cosa succederà a gennaio

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan non è attivo sul fronte calciomercato soltanto per rinforzare la Prima Squadra guidata da Rúben Amorim in vista della seconda parte di Serie A. Anche l'area scout rossonera, infatti, è costantemente al lavoro per scovare — in Italia e nel mondo — giocatori giovani e giovanissimi che possano rappresentare dei potenziali 'craque' nel prossimo futuro. Tra i profili finiti sotto la lente d'ingrandimento di Via Aldo Rossi spicca ora il nome del talento colombiano José Escorcia.

Chi è José Escorcia: ruolo, caratteristiche e numeri in Colombia

Alla dirigenza rossonera, sempre secondo la 'rosea', nei giorni scorsi è stato proposto nuovamente il profilo di José Escorcia. Nato il 4 luglio 2009 a Cartagena de Indias, in Colombia, Escorcia è un esterno sinistro offensivo molto duttile che, all'occorrenza, può agire anche da punta centrale nonostante una struttura fisica non propriamente da gigante (176 centimetri di altezza).
Vincenzo Vergine (responsabile settore giovanile AC Milan)

In questa stagione, il giovane attaccante ha già messo a referto un gol in 5 partite disputate con la maglia dell'Under 20 dell'Atlético Nacional de Medellín nel campionato di Liga Dimayor II, la seconda divisione del calcio colombiano, attirando l'attenzione degli osservatori internazionali.

Il legame con l'agenzia AS1 di Amorim e il piano tra Milan Futuro e Primavera

Un dettaglio tutt'altro che secondario riguarda la procura del giocatore: Escorcia è infatti rappresentato dall'agenzia 'AS1', la stessa che cura gli interessi del tecnico rossonero Rúben Amorim e di un altro obiettivo dichiarato del calciomercato invernale del Milan, il difensore dello Sporting Lisbona Gonçalo Inácio.
Qualora il Milan decidesse di affondare il colpo già a gennaio su José Escorcia, il talento sudamericano — appena 17enne — entrerebbe a far parte del progetto del settore giovanile del club di Via Aldo Rossi, coordinato dal responsabile Vincenzo Vergine. Il percorso di crescita previsto in casa rossonera lo vedrebbe fare la spola tra il Milan Futuro allenato da mister Sergio Navarro Barquero in Serie D e il Milan Primavera guidato da mister Giovanni Renna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti