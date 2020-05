Calciomercato Milan – Cessione Upamecano: parla il ds del Lipsia

CALCIOMERCATO MILAN – Dayot Upamecano è stato tra i difensori accostati al Milan nel corso di questi mesi, anche e soprattutto perché si tratta di un giocatore vicino a Ralf Rangnick. Si tratta di un calciatore giovane e dalle grandi potenzialità. Ma il prezzo resta proibitivo, oltre che esserci tanta concorrenza per gli interessi di Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco su tutti.

Markus Krösche, direttore sportivo del Lipsia, club proprietario del cartellino, ha parlato ai microfoni del portale tedesco Kicker: “Siamo molto soddisfatti di Upa. Il nostro obiettivo è ovviamente molto chiaro ed è quello di non far muovere gratuitamente i migliori giocatori”. Intanto ecco il primo rinforzo in difesa per il Milan con Rangnick >>>

