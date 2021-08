Calciomercato Milan – Centrocampo, Adli sempre più vicino: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli del Bordeaux potrebbe passare in rossonero nei prossimi giorni. Trattative avanzate

Daniele Triolo

Il Milan è ad un passo dal mettere a segno un nuovo colpo in questo calciomercato estivo: Yacine Adli. Il centrocampista offensivo del Bordeaux, classe 2000, è andato inizialmente in panchina, ieri sera, al 'Vélodrome' per la sfida della 2^ giornata di Ligue 1 contro l'Olympique Marsiglia. Adli è entrato soltanto al 68', nel tentativo, poi, andato a buon fine, di conseguire un risultato positivo (partita terminata 2-2).

L'esclusione di Adli, solitamente titolare fisso dei 'Girondins', dall'undici titolare di Vladimir Petkovic di fatto testimonia come vi siano già dialoghi avanzati tra Bordeaux e Milan per il trasferimento di Adli in rossonero nei prossimi giorni. I due club hanno trovato più o meno un punto d'incontro sulla valutazione del calciatore, stimata intorno ai 10 milioni di euro. Bisognerà capire se con bonus compresi (come vorrebbe il Diavolo) o esclusi (come gradirebbero i francesi).

Adli ha già un accordo per trasferirsi al Milan in questo calciomercato estivo: contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2025, con opzione per una quinta stagione. Il giocatore aspetta soltanto il via libera per partire in direzione Milano: i rossoneri, dopo lo stiramento ai flessori della coscia sinistra rimediato in allenamento da Franck Kessié, hanno voluto accelerare un po' i tempi ed è presumibile che questa settimana sia foriera di novità.

Il Milan tiene in caldo sempre l'alternativa Florian Grillitsch del TSG Hoffenheim, ma è Adli il prescelto del Diavolo per rinforzare il suo centrocampo. Milan, 15 giorni per 4 colpi: ecco cosa aspettarsi dal mercato >>>