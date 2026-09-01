Milan Futuro, doppia cessione ufficiale: via Zeroli e Sardo. Ecco i dettagli

Ultimo giorno di mercato importante anche per le uscite del Milan Futuro: due talenti salutano in prestito i rossoneri. Per Jacopo Sardo nuova esperienza al Pescara.

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"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Sardo al Pescara Calcio. Il Club augura a Jacopo le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva".

Ecco il comunicato del Diavolo:

Sardo è un centrocampista offensivo classe 2005 che ha ben impressionato nel suo periodo con il Milan Futuro: 16 presenze con 4 gol con l'Under 23 rossonera. Il Diavolo lo aveva prelevato dal Monza per circa 400 mila euro.

Kevin Zeroli vola in Serie B: ufficiale il trasferimento al Südtirol

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Zeroli al FC Südtirol. Il Club ringrazia Kevin per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della Stagione Sportiva".

L'analisi della redazione: i nodi fisici e l'adattamento tattico con Amorim

Anchelascia il suo Milan in prestito: direzione Südtirol. Ecco il comunicato del club rossonero:Il mediano classe 2005 non ha trovato spazio con la prima squadra die si è allenato con il Milan Futuro fin dal primo giorno di raduno a. Un peccato perché l'ex capitano del Milan Primavera ha dimostrato di avere grandi qualità: è un centrocampista molto fisico, atletico e anche pericoloso vicino alla porta.

Forse avrebbe fatto fatica in un centrocampo a due come quello che usa l'allenatore portoghese. Un punto critico nella carriera di Zeroli resta la salute fisica: anche con la Juve Stabia, il classe 2005 ha saltato tantissime partite per problemi di infortunio.

La redazione di PianetaMilan augura le migliori carriere a Sardo e a Zeroli.