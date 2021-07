Calciomercato Milan – Ceballos: “Voglio rimanere al Real Madrid, ma…”

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato del suo futuro: il calciatore spagnolo interessa molto al Milan

Dani Ceballos è uno dei tanti nomi accostati al Milan per rinforzare la trequarti rossonera. Proprio il centrocampista spagnolo, che ha fatto ritorno al Real Madrid dopo aver giocato in prestito all'Arsenal, ha parlato del suo futuro a 'Radio Marca'. Queste le sue parole. "Al Real ho le stesse opportunità di quando c'era Zidane. Tutto dipenderà da cosa voglio fare io e dall'opinione del tecnico. Con Ancelotti non ho ancora avuto l'occasione di parlare, ma quando lo faremo saremo molto chiari l'uno con l'altro. Il mio obiettivo è restare, ho ancora due anni di contratto. Il Betis? E' il club che mi ha visto crescere, prima di ritirarmi sicuramente ci tornerò". Ballo-Touré, Brahim Diaz e non solo: ecco le ultime novità sul mercato del Milan.