Mercato Milan, top news: le ultime su Ballo-Touré, Kessié e Brahim Diaz

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 17 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano il trasferimento di Fodé Ballo-Touré: dopo che Milan e Monaco hanno definito gli ultimi dettagli, il terzino franco-senegalese ha svolto nel pomeriggio le visite mediche di rito. Anche Brahim Diaz è arrivato a Milano nella giornata di oggi: il fantasista vestirà la maglia rossonera almeno per i prossimi due anni. Si è parlato del rinnovo di Kessié. Come già annunciato da Maldini nei giorni scorsi, l'ivoriano farà parte del futuro del Diavolo: per lui pronto un ricco contratto.