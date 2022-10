Calciomercato Milan – C’è la Juventus su due obiettivi per la difesa

Le prossime sessioni di calciomercato potrebbero portare in casa Milan anche un rinforzo in difesa. I nomi sono tanti, ma il tipo di profilo sembra chiaro: un giovane di grande talento e prospettiva, che costi poco e che possa crescere con calma. Un profilo simile lo cerca anche la Juventus, che infatti probabilmente si scontrerà proprio con i rossoneri per alcuni elementi ritenuti validi da entrambe le società. In particolare, piacciono Evan Ndicka, francese classe 1999 dell'Eintracht Francoforte col contratto in scadenza a fine stagione, e Jakub Kiwior, polacco classe 2000 dello Spezia, che potrebbe partire per soli 6 milioni. Questi due i nomi che potrebbero portare allo scontro. Le donne, i dispetti di Ibra, la cazziata di Gattuso: i 30 anni di El Shaarawy.