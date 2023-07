Calciomercato Milan – Viva l’ipotesi Cambiaso, ma la Juventus fa muro

In casa Milan sarebbe ancora viva l'ipotesi Andrea Cambiaso, ma la Juventus ancora non avrebbe aperto alla cessione

Il futuro di Fodé Ballo-Touré sembra essere sempre più lontano dal Milan. Il senegalese non è partito con i compagni per la tourneé negli USA e avrebbe chiesto alla società 48/72 di tempo per riflettere sul proprio futuro. Ben 3 sono le squadre interessate al terzino rossonero, ossia Nizza, Bologna e Fulham. E per sostituirlo, oltre a Riccardo Calafiori, si era fatto il nome di Andrea Cambiaso.