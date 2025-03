Calciomercato Milan, Camarda via in estate? Sì, ma c’è un preciso motivo

Francesco Camarda, giovane attaccante rossonero, potrebbe lasciare il Milan in estate: ecco il motivo per cui il classe 2008 può andare via

Francesco Camarda potrebbe lasciare il Milan in estate. Questa la notizia giunta nelle ultime ore sul classe 2008 rossonero, protagonista di una stagione che gli ha dato tanto, ma che forse a livello di gestione non è stata il massimo. Il giovane talento, infatti, ha trovato spazio in Serie A, anche da titolare, e in Champions League, ma nel corso di questi mesi è sceso in campo anche con la Primavera di Federico Guidi e con il Milan Futuro, attualmente allenato da Massimo Oddo. Spesso sballottato da una parte all'altra ha comunque dimostrato le proprie qualità, pur non trovando mai il gol in prima squadra.