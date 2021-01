Calciomercato Milan – Calhanoglu, incontro positivo. Le novità | PM News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il rinnovo di Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Giornata importante in casa rossonera. Come annunciato nelle ore scorse, quest’oggi c’è stato a Casa Milan un incontro tra la dirigenza rossonera e Gordon Stipic, l’agente di Hakan Calhanoglu.

Il tema ovviamente è il rinnovo di contratto. Il turco, come tutti sanno, è in scadenza nel giugno 2021, e dunque da febbraio sarà libero di firmare con una nuova squadra. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’incontro è stato positivo. Calhanoglu vuole rimanere al Milan e ci sono buone sensazioni per quanto concerne il rinnovo.

Non siamo ancora alla fumata bianca, in quanto non c’è ancora la quadratura completa dal punto di vista economico, ma la strada intrapresa è quella giusta. Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo incontro, che potrebbe essere quello decisivo per la firma. Come detto, ci sono ancora diversi dettagli da sistemare, ma la voglia di entrambe le parti è quella di proseguire insieme.

Tra l'altro Calhanoglu, due giorni fa, ha postato anche un indizio social. Il turco ha pubblicato una foto del numero 10 di spalle mentre esulta, senza parole, solamente con i colori rosso e nero come descrizione dell'immagine. L'ex Bayer Leverkusen è uno dei leader tecnici del Milan, e in ogni partita dimostra quanto sia importante per Stefano Pioli. Il tecnico non vuole assolutamente farne a meno.