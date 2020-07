Calciomercato Milan – Calhanoglu, il rinnovo è vicino: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina si sofferma su Hakan Calhanoglu. Il turco, finalmente, sta dimostrando il suo valore dopo essere arrivato al Milan nell’estate 2017. Il fantasista nel post lockdown ha inciso in 9 gol (5 reti e 4 assist che ha fornito ai compagni).

Calhanoglu, ricordiamo, ha un contratto in scadenza nel 2021. Alcune dichiarazioni del calciatore in passato avevano fatto pensare a un rinnovo difficoltoso, ma in realtà nei giorni scorsi ci sarebbe già stato un incontro con Gordon Stipic, procuratore dell’ex Bayer Leverkusen. Calhanoglu chiede un aumento dell’attuale ingaggio (2 milioni più bonus), oltre a un prolungamento di quattro anni. Si discuterà inoltre se inserire una clausola rescissoria che possa permettere a Hakan di liberarsi in caso di offerte importanti.

Calhanoglu ha sempre giocato con Montella , Gattuso, Giampaolo e Pioli, ma è con quest’ultimo che c’è stata la svolta. E’ probabile che nelle prossime settimane ci sarà un nuovo incontro tra Maldini, Massara e l’agente in modo da trovare un accordo definitivo che possa soddisfare tutti.

Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Massara tiene vivi i contatti con Florentino Luis, centrocampista del Benfica, mentre in attacco si cerca una prima punta, indipendentemente dalla permanenza di Ibrahimovic. Il Milan dovrà decidere se acquistare un giovane che possa crescere al fianco di Zlatan, oppure di puntare su un altro profilo esperto che possa aituare nell’immediato. INTANTO NOVITA’ ANCHE SUL RINNOVO DI DONNARUMMA, CONTINUA A LEGGERE >>>