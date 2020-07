Calciomercato Milan – Anche Donnarumma vuole restare in rossonero

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, non solo Zlatan Ibrahimovic, ma anche Gianluigi Donnarumma ha comunicato a Mino Raiola di voler restare al Milan.

La trattativa per il rinnovo di contratto di Donnarumma (in scadenza nel 2021) è tutta da fare, ma il portiere ha intenzione di restare in rossonero nelle prossime ragioni. Raiola non sarebbe molto contento di far rimanere il suo gioiello al Milan, in quanto preferirebbe un salto in un grande club pronto a giocare la Champions League, ma alla fine decide e deciderà Gigio. In settimana dovrebbe esserci (magari già oggi) un incontro tra il procuratore e il Milan: ci vorrà più di qualche incontro per definire il tutto, ma alla fine ci sarà il rinnovo. INTANTO ECCO LE ULTIME NOVITA’ SUL RINNOVO DI IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>