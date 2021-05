Calciomercato Milan – Caldara rientrerà e potrebbe persino restare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara, dopo 18 mesi sfortunati a Bergamo, tornerà a vestire la maglia rossonera

Il Milan, in questo calciomercato estivo, accoglierà nuovamente a Milanello il difensore centrale Mattia Caldara. Il classe 1994 è reduce da un prestito di 18 mesi all'Atalanta: la 'Dea', che aveva il diritto di riscatto a 15 milioni di euro, ha deciso di rispedirlo in rossonero. Questo anche perché, per via di tanti infortuni, la seconda esperienza in nerazzurro di Caldara è stata fallimentare.