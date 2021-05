Milan, i 5 momenti più pazzi della stagione: vota il migliore

È stato l'inizio di tutto, il prologo di una stagione che per il Milan, dopo aver vissuto quella partita, non poteva essere normale. Ultimo turno preliminare di Europa League, i rossoneri devono andare a giocare in casa del Rio Ave. Partita secca. Milan rimaneggiato e che fa fatica. Partita che si protrae ai supplementari e i portoghesi passano in vantaggio. A tempo scaduto un calcio di rigore salva i rossoneri, lo realizza Hakan Calhanoglu. Si va ai tiri dal dischetto. Sembra non finire mai, se ne tirano 12 per parte. In un clima apocalittico, sotto il diluvio e con un vento fortissimo, il Milan non muore mai. A ogni errore rossonero corrisponde un errore portoghese, tra pali e doppi pali. Alla fine Gianluigi Donnarumma para e il Milan entra in Europa League. La foto della squadra abbracciata sotto il diluvio resterà un elemento fondamentale nello spogliatoio, simbolo di una stagione di sacrificio e cuore. Partita snodo della stagione, con una sconfitta forse si parlerebbe di tutt'altro. E anche quei tanti rigori hanno poi accompagnato il Milan, perché il Dio del calcio ha deciso che questo non poteva essere un anno come gli altri.