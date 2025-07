Moretto poi risponde a un commento sempre su X e svela anche il nodo commissioni e il motivo per cui Brown al Milan è virtualmente saltato.

Come rivelato dall'esperto, quindi, il Milan non avrebbe voluto pagare le commissioni da 3 milioni chieste dall'agente di Brown. Vedremo quale sarà il piano B del Milan per quanto riguarda il terzino sinistro.