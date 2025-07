Ravezzani, siluro al Milan: “Il punto non è aver perso Brown, ma …”

Archie Brown ha scelto il Fenerbahçe , sfuma nella notte il terzino sinistro identificato dalla dirigenza del Milan come sostituto di Theo Hernandez . Sembrava tutto fatto per l'arrivo a Milano del giocatore inglese del Gent. Poi però il Fenerbahçe ha alzato ulteriormente l'offerta economica al giocatore e ai suoi agenti, riuscendo a strappare il sì del calciatore.

Una brutta figura per il Milan, come fa notare Fabio Ravezzani con un post tramite il suo profilo X. Il direttore di Telelombardia ha così commentato la notizia: "Il punto non è aver perso Brown (chissà se è davvero bravo). Il punto è che il Milan ha perso il confronto non con il Real, ma col Fenerbahçe. Questo purtroppo dà la misura delle attuali potenzialità di Cardinale e Redbird".