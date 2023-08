Calciomercato Milan – Broja, il Chelsea resiste. Ma il Diavolo spera

Per lo stesso motivo, ha commentato la 'rosea', l'operazione Broja- West Ham non si è fatta più. Il giocatore, che ha segnato 21 gol in 91 partite da protagonista tra Chelsea, Vitesse ( Olanda ) e Southampton si è appena ristabilito dalla rottura del crociato che lo aveva fermato nel dicembre 2022.

L'attaccante vuole giocare ad alto livello con continuità

Broja ha fame di campo. Vuole giocare con continuità ad alto livello e il Milan può rappresentare l'ideale soluzione per lui in questa sessione estiva di calciomercato. Un prestito con diritto di riscatto sarebbe la formula ideale che potrebbe fare felici tutti. Il sondaggio di queste ore è servito ai rossoneri per mettere a fuoco la situazione, i prossimi giorni diranno se e quanto margine esiste per provare ad avviare una trattativa vera e propria per il centravanti.