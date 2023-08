Calciomercato Milan – Difensore, un colpo inaspettato? Le ultime news

Ultime due settimane - abbondanti - di calciomercato estivo e il Milan, come noto, non ha ancora finito di intervenire sul suo organico. Finora Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno praticamente rifatto la squadra rossonera: a fronte di ben undici partenze, sono giunti finora otto nuovi acquisti. E non è di certo finita qui. I giorni che ci separano dal prossimo 1° settembre saranno molto importanti, in particolare, per definire le ultime cessioni e l'arrivo di 3-4 innesti mirati per il tecnico Stefano Pioli.