Calciomercato Milan – Ceduto Bright alla Cremonese a titolo definitivo

Il centrocampista classe 2003 Kevin Bright è stato ceduto. Lo riferisce il giornalista Nicolò Schira, secondo il quale l'italo-statunitense passa a titolo definitivo dal Milan alla Cremonese. Una grande opportunità per il 18enne quella di giocarsi le proprie chance in Serie B.