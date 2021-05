Calciomercato Milan – Brescianini, nuova esperienza in prestito | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Marco Brescianini, giovane centrocampista, verrà nuovamente ceduto in prestito

Dopo aver giocato l'ultima stagione in prestito alla Virtus Entella, Marco Brescianini, giovane centrocampista del Milan, tornerà in rossonero. Il suo futuro, però, molto probabilmente sarà lontano da Milanello ancora una volta. L'intenzione della dirigenza sarebbe quella di mandare un altro anno il calciatore in prestito, in maniera tale da poter maturare ancora di più ed acquisire l'esperienza necessaria che gli possa consentire di restare nella prima squadra. Quest'anno il classe 2000 ha giocato 31 partite tra Serie B e Coppa Italia segnando anche due reti. Milan, ecco l'offerta a De Paul