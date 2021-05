Calciomercato Milan – De Paul, ecco l’offerta all’argentino | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara vogliono De Paul. Pronta l'offerta per il calciatore argentino

L'obiettivo del calciomercato del Milan è Rodrigo De Paul. Come viene riportato da SportMediasetHakan Calhanoglu avrebbe deciso di non rinnovare, e dunque l'argentino è il primo nome sulla lista di Maldini e Massara. Trattativa difficile, visto che per privarsi del suo gioiello l'Udinese chiede però non meno di 40 milioni di euro. Non è bastata alla famiglia Pozzo un'offerta di 25 milioni di euro più il cartellino di Nehuen Pérez presentata dall'Atletico Madrid per strapparlo ai bianconeri.