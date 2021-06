Calciomercato Milan – Brescia su Colombo: contropartita per Tonali?

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Lorenzo Colombo potrebbe essere inserito nella trattativa per il riscatto di Sandro Tonali

Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, il Milan è intenzionato a riscattare Sandro Tonali dal Brescia. Negli ultimi giorni si è parlato di una richiesta di uno sconto da parte della dirigenza rossonera sul prezzo del centrocampista in forza alle 'rondinelle'. Per ammortizzare le cifre pattuite lo scorso anno, si starebbe valutando l'inserimento di alcune contropartite nella trattativa. Stando a quanto riportato da 'Sportitalia', il club presieduto da Massimo Cellino sarebbe interessato sia al centrocampista rossonero Marco Brescianini, ma anche al giovane attaccante Lorenzo Colombo. Entrambi i giocatori hanno giocato in prestito in Serie B nell'ultima stagione con le maglie, rispettivamente, di Virtus Entella e Cremonese. Intanto il futuro di Calhanoglu potrebbe avere una svolta inaspettata: le ultime.