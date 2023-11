Mercato Milan – Brandt, vicino ad essere rossonero ed oggi avversario

Nella serata di oggi, alle ore 21:00, scenderanno in campo Milan e Borussia Dortmund, che si affronteranno a 'San Siro' in occasione della 5^ giornata della Champions League 2023/2024. All'andata i due club si erano fermati sullo 0-0, ma oggi ci sarà da conquistare l'intera posta in palio per sperare di continuare a sognare in grande. Il club tedesco potrà contare su un talento cristallino come Julian Brandt, che però, ironia della sorte, poteva essere rossonero.