Calciomercato Milan – Brahim Diaz verso il ritorno al Real Madrid | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, Brahim Diaz tornerà al Real Madrid al termine della stagione

Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', le strade tra il Milan e quelle di Brahim Diaz potrebbero dividersi al termine di questa stagione. Il calciatore ispanico-marocchino tornerà al Real Madrid, squadra che ne detiene il cartellino, secondo precisa richiesta dell'allenatore Zinedine Zidane. La dirigenza rossonera, negli ultimi giorni, ha iniziato a riallacciare i rapporti con il club di Florentino Perez per discutere del futuro del calciatore. L'intenzione del Milan sarebbe quella di prolungare il prestito dell'ex Manchester City ma inserendo questa volta anche un diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Molto difficile che i 'blancos' accetteranno questo tipo di proposta, considerato che la cifra richiesta per la cessione di Brahim Diaz non è inferiore ai 30 milioni di euro. Lucas Vázquez al Milan? Ecco cosa ne pensa un nostro collega di 'AS' >>>