Milan in Champions? Le mosse di calciomercato da Díaz e Leao a Morata

Qualora si qualificasse alla prossima Champions League il Milan avrebbe margine economico più ampio per il suo mercato estivo. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul prossimo calciomercato estivo del Milan, spiegando come la strategia del club di Via Aldo Rossi potrà cambiare soprattutto in base al piazzamento della squadra di Stefano Pioli in questo campionato di Serie A.

Calciomercato Milan, strategie diverse in base al piazzamento in Serie A — Economicamente, infatti, arrivare al quarto posto nel torneo nazionale 'pesa' di più rispetto alla semifinale di Champions. Il quarto posto, nella differenza tra incasso per la fase a gironi di Champions e di Europa League, porterebbe, infatti, nelle casse rossonere 50-60 milioni di euro tra premi UEFA e botteghino. Una cifra che non è pareggiata dagli introiti complessivi - premi più botteghino - per il raggiungimento della semifinale dell'attuale edizione della Champions League contro l'Inter.

Saranno, dunque, decisive le prossime sfide di Serie A per il Milan per definire al meglio le strategie per il calciomercato di luglio e agosto. Il Milan, ha commentato la 'rosea', ha una situazione economica solida, al punto tale 'da reggere l’urto' di una mancata qualificazione alla Champions. Il budget per l’estate però verrebbe condizionato pesantemente nel caso il Diavolo giocasse soltanto in Europa League nella prossima stagione.

Un Milan in Champions, in vista dell'imminente calciomercato estivo, può pensare, infatti, di rinnovare il contratto di Rafael Leao, di riprendere Brahim Díaz versando 20-25 milioni di euro al Real Madrid e di rinforzare l'organico con 4-5 nuovi acquisti. 'La Gazzetta dello Sport' ha commentato come non si tratterebbe di acquisti multimilionari (almeno non tutti), ma di ottime soluzioni per mister Pioli.

Un Milan in Champions terrebbe Leao, Brahim e punterebbe Morata — Che, per la prossima stagione, avrà dalla società un terzino sinistro, un esterno d'attacco, un centrocampista di sostanza alla Franck Kessié e un centravanti nuovi di zecca. L'ultima è l'esigenza più impellente, considerando il rendimento scarso di Ante Rebic e Divock Origi e l'età di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. I nomi seguiti dal Diavolo non mancano: in lista c'è Álvaro Morata, classe 1992, ex Juventus oggi all'Atlético Madrid.

Più lontano, invece, João Pedro, classe 2001, brasiliano del Watford. Piace al Diavolo, è seguito da tempo, ma sembra destinato a giocare in Premier League nella prossima stagione. Nuovo bomber, i nomi caldi per il Milan >>>