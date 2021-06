Calciomercato Milan – Brahim Diaz, manca ancora l’accordo con il Real

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Manca accora l'accordo con il Real per la formula del trasferimento di Brahim Diaz

Il Milan sta lavorando per riportare dalle parti di Milanello il giovane talento Brahim Diaz. Il calciatore ispanico-marocchino ha disputato l'ultima stagione proprio con la maglia rossonera, prendendo parte a 39 partite e segnando 7 gol tra campionato e coppe. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno, considerando che l'ex Manchester City non rientrerebbe nei piani di Carlo Ancelotti. Le due società, intanto, pare abbiano già trovato l'accordo economico sulla base di 20 milioni ma, stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', non è ancora stata decisa la formula del trasferimento. Da Madrid spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre Maldini sarebbe orientato ad un prestito con diritto. La sensazione, comunque, è che l'affare andrà in porto. Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.