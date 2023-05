Calciomercato Milan – Brahim Diaz in bilico, troppi 20 milioni?

Calciomercato Milan, le ultime su Brahim Diaz

Il Milan, si legge, dovrà prendere presto una decisione su Brahim Diaz, che a fine giugno tornerà al Real Madrid. Ieri in Spagna si è parlato molto di un suo imminente rinnovo col Madrid. La rosea smentisce questi rumor, ma sarebbe atteso a giorni un incontro tra il Milan e il papà agente. Maldini, Massara e Pioli apprezzerebbero molto Brahim Diaz ma il brutto derby di ritorno non ha dato una mano alla sua reputazione. Bisognerà capire quale sarà il budget del Milan (dipende dalla qualificazione alla Champions) e se il club vorrà spendere almeno 20 milioni, che possono essere pochi per il Real, certo non per il bilancio rossonero. Per il prossimo calciomercato, quindi, Brahim Diaz potrebbe essere un nome da tenere d'occhio per il Milan.