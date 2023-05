Calciomercato Milan – Sfida con la Juve per un esubero del Real Madrid?

Il Milan si giocherà tutto in queste ultime tre giornate di Serie A. I rossoneri, infatti, dovranno recuperare punti per potersi qualificare per la prossima edizione della Champions League, che resta fondamentale per poter crescere. Il Milan, parola dello stesso Maldini, dovrà fare calciomercato per poter ulteriormente fare quel passo in più, per poter solcare i palcoscenici europei per molti anni a venire.