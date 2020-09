Calciomercato Milan – Brahim Diaz ad un passo dai rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, da ieri Sandro Tonali può essere considerato un nuovo giocatore del Milan (accordo raggiunto con il Brescia), ma il Milan sta cercando di concretizzare altri due colpi di mercato: Brahim Diaz e Bakayoko.

Per quanto riguarda Brahim Diaz (anticipato da noi di Pianetamilan.it), è in dirittura d’arrivo e in casa rossonera filtra ottimismo per la chiusura dell’operazione. Il Real Madrid non vorrebbe perdere il controllo sullo spagnolo è dunque è probabile che si possa arrivare ad un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Possibile che il colpo Brahim Diaz venga ufficializzato prima di Tonali.

