Bondo pronto a partire a gennaio: Palladino lo rivuole. I dettagli

Il Milan a gennaio potrebbe muoversi molto sul mercato e non solo in entrata, occhio alle possibili cessioni. Le ultime novità di mercato le riporta il giornalista Nicolò Schira sul social X: "Il Bologna ha chiesto informazioni su Warren Bondo, che non rientra nei piani del Milan ed è pronto a partire a gennaio. I rossoblù stanno valutando un prestito con opzione d'acquisto. Il centrocampista ha un ottimo rapporto con l'allenatore Palladino da quando erano insieme al Monza".

Ricordiamo che il Milan ha provato fino all'ultimo secondo della sessione estiva di mercato a cedere Bondo, ma il mediano è rimasto a Milanello e ora si sta allenando con la squadra, anche se non rientra nei piani di Amorim (e infatti non è mai stato convocato in stagione).

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I dettagli dell'avventura di Bondo in rossonero e l'impatto a bilancio

Bondo non è mai riuscito ad ambientarsi con il mondo Milan: preso dal Monza nel gennaio 2025 per circa 10 milioni di euro, con Sérgio Conceição ha giocato pochissimo e senza impressionare positivamente. Solo 5 le presenze con il Diavolo con 164 minuti totali giocati. Non benissimo anche con la Cremonese: 28 presenze totali, ma non abbastanza per il riscatto.

Bondo può essere ceduto in prestito anche a gennaio visto che ha un contratto in scadenza a giugno 2029. Il peso a bilancio si aggira sui 7 milioni di euro e calerà ancora la prossima stagione.

I numeri storici di Warren Bondo con il Monza: l'analisi Sofascore

Presenze: 25

25 Presenze da titolare: 14

14 Gol: 1 (Gol attesi xG: 0.95)

1 (Gol attesi xG: 0.95) Assist: 1 (Assist attesi xA: 0.25)

1 (Assist attesi xA: 0.25) Tocchi a partita: 32.1

32.1 Passaggi precisi a partita: 22.1 (90%)

22.1 (90%) Passaggi chiave per partita: 0.3

0.3 Palloni recuperati a partita: 2.8

2.8 Duelli vinti a partita: 2.8 (52%)

Questi i numeri di Bondo nella Serie A 2023-24 con il Monza (dati dal sito Sofascore):