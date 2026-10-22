Athekame, Fonseca 'gela' il Milan, ma c'è il ritorno di fiamma per Dalot: Tomori e Bondo via a gennaio?

Il mercato estivo è ormai finito, ma continuano le notizie sul Milan: nuova squadra interessata a Bondo. Anche Tomori può partire a gennaio. Occhio al profilo di Dalot. Athekame ritorna? Le parole di Fonseca. Ecco le news che PianetaMilan ha analizzato per voi.

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C'è il Bologna su Bondo

Il Milan a gennaio potrebbe muoversi molto sul mercato e non solo in entrata, occhio alle possibili cessioni. Le ultime novità di mercato le riporta il giornalista Nicolò Schira sul social X:

Bondo non fa parte del progetto di Amorim, si sta allenando con la squadra a Milanello, ma non è ancora stato convocato una volta in stagione. In estate il Diavolo ha tentato fino all'ultimo di cederlo, anche in prestito senza successo. Bondo non ha avuto fortuna con la maglia rossonera e ora potrebbe tornare con Palladino che lo ha allenato a Monza, il precedente più felice in Italia per il francese.

Athekame, ritorno più complesso

"È una fake news", così Paulo Fonseca, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa del possibile ritorno di Athekame al Milan a gennaio (parole riprese dal sito leprogres.fr). Anche il giornalista di RMC Sport Fabrice Hawkins ha negato un possibile ritorno dello svizzero in rossonero prima della fine del prestito secco: "Zachary Athekame finirà bene la stagione all’OL (è in prestito senza opzione d’acquisto) nonostante l’interesse dell’AC Milan per un ritorno anticipato questo inverno", questo il suo post su X.

Difficile al momento pensare al ritorno a gennaio in rossonero del terzino destro. Lo svizzero sta avendo un inizio di stagione brillante e sarebbe molto utile per il Milan di Amorim, considerando la sua enorme duttilità: può giocare come terzino destro (con la difesa a quattro), oppure come quarto di centrocampo in caso di difesa a tre.

Non sarebbe la prima volta, visto che qualche stagione fa il Milan anticipò il rientro di Gabbia a gennaio dal prestito al Villarreal.

Su Tomori c'è la Juventus

Ci si avvicina a grandi passi verso un mercato invernale che potrebbe essere cruciale per il Milan. Non solo i possibili colpi in entrata, i rossoneri potrebbero essere molto attivi anche in uscita. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', vecchio pallino della dirigenza sin dai tempi dello scudetto col Milan e in scadenza con i rossoneri a giugno. Il difensore inglese potrebbe diventare un’occasione low cost in inverno e a zero in estate.

Questo perché il difensore bianconero Gleison Bremer potrebbe anche essere ceduto con il Bayer Leverkusen che avrebbe mosso passi importanti, tanto da guadagnare la pole position per gennaio con un primo sondaggio incoraggiante. Tomori potrebbe essere il suo sostituto.

Il Milan, prima di tutto, dovrebbe trovare un altro difensore centrale, visto che al momento il difensore inglese è il primo cambio di Mario Gila. Senza un nuovo acquisto è praticamente impossibile che Tomori lasci il Milan a gennaio, visto che Amorim non avrebbe più un'alternativa molto importante per il reparto arretrato.

Ritorno di fiamma per Dalot

Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan: secondo il sito de 'La Gazzetta dello Sport' Diogo Dalot potrebbe diventare un calciatore interessante per la Serie A in futuro. Come scrive la rosea il terzino portoghese sta bene al Manchester United ed è considerato un giocatore molto importante. Resta però da capire la sua situazione contrattuale visto che è in scadenza a giugno 2028: senza un rinnovo potrebbe diventare un obiettivo per i club italiani.

Secondo il quotidiano, infatti, Milan, Inter e Juventus avrebbero già chiesto informazioni. Non ci sarebbero trattative concrete, ma Dalot piacerebbe e si potrebbero aprire discorsi più approfonditi più avanti, specialmente se il Manchester United dovesse continuare a fare fatica.

Per il Milan di Amorim sarebbe un jolly molto interessante, in grado di ricoprire ben quattro ruoli nello scacchiere tattico: terzino di destra o di sinistra in caso di difesa a quattro, oppure esterno di centrocampo di sinistra o di destra con la difesa a tre.

Per il sito transfermarkt.it il suo valore è di 30 milioni di euro, ma in caso di mancato rinnovo il suo prezzo potrebbe essere più basso.