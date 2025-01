Calciomercato Milan – Bologna e Como mostrano interesse per Calabria, ma…

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando sul suo profilo X, Davide Calabria ha ricevuto numerose richieste negli ultimi mesi, con il Bologna e il Como che sono i club che hanno mostrato maggior interesse per il difensore del Milan. Il contratto di Calabria con i rossoneri scade a giugno 2025, e le voci su un possibile addio si sono intensificate, soprattutto in seguito alle difficoltà nelle trattative per il rinnovo.