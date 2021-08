Calciomercato Milan – Bernardo Silva, affare complicato per i costi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Bernardo Silva, classe 1994, è in uscita dal Manchester City. Per il Diavolo però costa troppo

Si è detto e scritto, in questi giorni, di un interesse del Milan per Bernardo Silva in questa sessione estiva di calciomercato. Il fantasista portoghese, classe 1994, è infatti segnalato in uscita dal Manchester City e sono naufragati i tentativi dei 'Citizens' di piazzarlo all'Atlético Madrid, in Spagna, o al Benfica, sua ex squadra in patria.